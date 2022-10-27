女星房思瑜以愛運動的形象吸引許多粉絲，先前更參加《全明星運動會》展現自己的運動能力，近日她在社群平台上發文表示，她在夜晚回家的路上，遇到兩名男子叫囂騷擾她，而房思瑜卻還無畏懼的走向他們理論。

25日房思瑜在臉書上分享，周末在她夜晚返家的路上，突然聽見有兩名男子戴的騷擾意味向她叫囂，而房思瑜四處觀察發現街上空無一人，只有右邊馬路停著一台車，兩邊窗戶都搖下來，而聲音就是從那發出來的，她一度以為沒人，好奇心驅使下便上前一探究竟。

然而，房思瑜走到車旁後看到了兩名男子，接著她霸氣冷回：「怎樣」，而他們似乎是被房思瑜的舉動嚇到而感到心虛，坐在副駕直接把椅子躺平，甚至將臉遮住，駕駛座的人抖了一下把他的口罩往上拉了一點，但由於房思瑜站得位置離他們相當近，完全藏不了，才弱弱躲躲藏藏看著房思瑜說：「妳剛有喝酒嗎？」令她相當傻眼。

最後，房思瑜也在文末說道：「不要覺得女生好欺負」，貼文一出，隨即引來網友的讚賞，更佩服她的勇氣同時提醒她注意安全，沒多久後，房思瑜也留言感謝大家關心，並提到：「想到有這麼多共鳴。女生應該擁有夜晚的自由與安全，那是一條大馬路會有車跟人經過！ 大家遇到此類的事情安全第一歐（喔）」。