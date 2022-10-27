位在彰化縣彰化市成功路上一家經營一甲子的「夜市爌肉飯」驚傳歇業，引發當地民眾熱議。（吳建輝攝）

位在彰化縣彰化市成功路上1家經營一甲子的「夜市爌肉飯」將歇業，今天一早民眾發現門口竟貼出「結束營業」字條，引發當地民眾熱議，有民眾說是老闆夫妻吵架失和不做了，今鐘姓老闆出面闢謠，他都64歲了，同學們都退休享福剩他還在做，單純是要休息，沒有吵架啦。

「夜市爌肉飯」是彰化爌肉飯名店，每到用餐時間總是大排長龍，附近民眾表示，昨天晚上才跟老闆聊天而已，沒有什麼異狀，不知道為什麼突然不做要休息，猜測會不會是夫妻吵架失和，憤而關店，認為幾天後就會再開張。

號稱彰化最難買的「夜市爌肉飯」營業時間從下午3點到晚上6點，結束營業消息傳開讓彰化人相當不捨，鐘姓老闆出面表示，沒有夫妻吵架，是真的累了想休息了，他賣爌肉飯已經逾30年了，真的是累了，自己的同學都在享福了，只剩下他還在工作，是認真想退休到處遊山玩水，好好享受人生。

鍾姓老闆也說，確實很捨不得，但總有一天還是會休息，每年都有想說要退休，但一年拖過一年也不是辦法，至於未來會不會把好味道傳承給下一代，他則說，爌肉飯店是老一輩留傳下來，也不是他所創立的，因此不是說傳就傳。

老闆強調，還是要特別感謝彰化鄉親的支持，還有全國喜愛「夜市爌肉飯」的民眾，謝謝過去這30年來的支持，與太太鞠躬感謝大家的支持，「夜市爌肉飯」正式下台一鞠躬。