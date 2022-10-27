高市府推出的「緊看邁」系列短片27日推出新片，以簡單、創意拍攝手法呈現偏鄉民眾搭乘「公車式小黃」的便利性。（高市府新聞局提供／洪浩軒高雄傳真）

高市府推出的「緊看邁」系列短片27日推出新片，以簡單、創意拍攝手法呈現偏鄉民眾搭乘「公車式小黃」的便利性。（高市府新聞局提供／洪浩軒高雄傳真）

高市府推出的「緊看邁」系列短片27日推出新片，以簡單、創意拍攝手法呈現偏鄉民眾搭乘「公車式小黃」的便利性。（高市府新聞局提供／洪浩軒高雄傳真）

高市府推出的「緊看邁」系列短片27日推出新片，以簡單、創意拍攝手法呈現偏鄉民眾搭乘「公車式小黃」的便利性。高市府強調，「公車式小黃」不僅具有機動性、方便性，還能配合客制化等優點，讓偏鄉與市區零距離、民眾就醫更方便。

高市府表示，高雄幅員廣大，公車式小黃可滿足偏鄉地區交通需求，且收費比照公路客運，並涵蓋高雄33個行政區，深入偏鄉61條路線，徹底落實交通及就醫平權。此外，公車式小黃還能照顧部落及偏鄉就醫需求，提供市民與部落族人最便捷的交通，讓民眾無論在就醫、防疫都能得到最好的照顧。

高市府進一步說明，民眾可透過衛生所轉診就醫並協助預約「幸福小黃」，改善偏鄉地區就醫交通不便的問題，市民持電子票證搭乘「幸福小黃」，更可享每趟最高自負額60元，路線資訊公開透明，可在高雄iBus APP或市府交通局網站查詢。

高市府指出，面對人口老化議題，除了建立公部門據點中心，落實長輩生活照顧，市府與社區力量合作，由民間提供更多志工人力執行社會福利、醫療照顧、健康促進等服務，另一方面，也積極解決民眾就醫的方便性，3個原鄉部落皆已建置公車式小黃，這2年來成效顯著，希望持續透過各項友善服務，照顧更多長輩生活。

高市府強調，要讓長輩能在地安老，除推動公車式小黃提供便捷交通服務，也透過與中央合作、爭取經費，廣設社區關懷據點，預計年底可達成520處，同時加強照顧服務品質，讓長輩受到最好照顧。