中國貿促會今（27）日舉行例行發佈會上指出，從發布的《2022年第三季度中國外資營商環境調研報告》顯示，有近9成外資企業對大陸營商環境較滿意。中國貿促會新聞發言人孫曉表示，第3季大陸市場對外資依然保持較強吸引力，認為由於大陸經濟潛力巨大、市場空間廣闊、產業配套完整、政策優惠持續等因素，有近8成外資企業維持現有生產業務規模，吸引外資規模持續增長。

根據大陸央視引述該《報告》顯示，外資企業持續看好大陸市場，對大陸營商環境和宏觀經濟政策總體評價良好。近9成外企對獲取經營場所、市場准入和納稅評價「較滿意」以上；近9成外企對保產業鏈供應鏈穩定政策、《鼓勵外商投資產業目錄》實施情況、積極的財政政策和減稅降費政策滿意度較高。

孫曉也說明，從外資企業在大陸的投資金額、投資結構和對經濟建設的參與程度可以看出，大陸營商環境具有強大的吸引力，其中長三角、珠三角地區仍然是吸引外商投資的主要區域。

此外，貿促會表示也積極指導企業用做好區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）優惠政策，前9個月已簽發RCEP證書10.86萬份、簽證金額50.03億美元，預計可為大陸產品在RCEP進口成員國減免關稅0.75億美元。