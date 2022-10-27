針對明年台股展望，匯豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，匯豐對明年全球股市的投資建議，是加碼美股，減碼歐元區及英國股市，至於亞股方面，較看好東南亞及香港股市，對於科技股比重較高的台股及南韓股市持較審慎的態度。不過，投資人也要留意，當半導體庫存調整和重新定價完成後，會有更好表現，也要掌握時機，預估半導體修正至明年Q2就會見底。

范卓雲表示，半導體行業、科技股與全球景氣周期是正向連動，所以全球經濟仍有壓力的情況下，半導體也好不了。預估全球經濟在明年上半還不會好轉，半導體庫存調整需要一段時間，估到明年中左右。最近手機供應鏈業者釋出的獲利指引，認為庫存和價格壓力要再經過2個季度來消化。雖然科技股明年上半仍承壓，但也提醒投資人，要留意半導體庫存調整後的投資機會。

至於大陸股市，范卓雲給予「持平」觀點，認為要到明年3月人大會後國務院改組，才會有更明確的投資方向。目前大陸清零政策持續，使服務業和個人消費持續承壓，房地產也還在持續修正中。待國務院改組新領導班底確認後，對於穩經濟的步調及政策才會進一步出台，因此，大陸的投資方向，還要等明年3月以後才會更為明確。