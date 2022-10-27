今年國內新冠肺炎疫情大爆發，中華郵政公司員工因與民眾接觸頻繁，有大量員工染疫掛病號，為維持郵局服務能量，許多人加班支援，但也因此人事費用暴增，壓縮年終加績效獎金，估少0.3至0.5個月，引發基層反彈。交通部長王國材今表示，同意將衍生人事費用列為政策因素，給郵局員工足額績效獎金。

中華郵政有超過1萬名員工曾經確診，也有人是因為家人確診須隔離，或是請家庭照護假，其他同事則要加班支援，導致整體加班費用暴增，若不減年終獎金，每年編列的人事費用將會超支。

王國材今日指出，郵政公司同仁在經營、防疫表現優異，將同意郵政公司依「交通部所屬實施用人費率事業機構經營績效獎金實施要點」的規定，將配合防疫政策及防疫假所衍生的增加用人費用列為政策因素，排除用人費限額計算，給員工足額績效獎金。

中華郵政工會說，感謝部長傾聽民意，以及董事長吳宏謀和眾多立委的關心，同意給郵局員工足額績效獎金，代表肯定員工疫情期間的努力。