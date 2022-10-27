《沉香如屑》播出後，在網路熱搜、話題不斷，甚至進入微博電視劇劇集影響力榜的第一名，尤其成毅一人分飾三角：想要事業愛情一把抓的修羅王玄夜、腹黑毒舌的捉妖天師唐周和只為蒼生的應淵帝君，其中玄夜是成毅首次挑戰的反派角色，為了給觀眾瘋狂霸道的感覺，成毅故意壓低聲線說出經典台詞：「別再執著了，做我的帝后。」加上玄夜對待愛情不拖泥帶水，以至於觀眾最喜歡的角色是玄夜，成毅知道這個消息後，苦笑回應：「很開心觀眾喜歡，玄夜出場全部加起來不到一小時，反而比應淵和唐周受歡迎，我演了個寂寞。」

而楊紫繼《香蜜沉沉燼如霜》後，睽違四年再度接演古裝仙俠劇《沉香如屑》、《沉香重華》，播出後，楊紫的演技果真沒有讓粉絲失望，尤其幾場哭戲的情感堆疊，像是與摯愛應淵在了無橋上的訣別；在星空下邊訴說思念姐姐芷昔的對白，眼淚潰不成軍的流下，連與她對戲的成毅都被感動別過頭去。

成毅給人的形象穩重安靜不多話，演戲時代入感超強，微表情很靈動，打戲幾乎真打不靠替身，古裝扮相帥氣，在《沉香如屑》劇中與楊紫兩人愛的纏綿悱惻，虐粉無數；戲外的成毅像是被活潑好動的楊紫打開開關，在片場唱歌、RAP、相聲，逗得片場工作人員笑個不停，連楊紫都覺得成毅話太多了。有一場應淵為了救顏淡要犧牲自己，顏淡看著摯愛消失而殉情，逼哭觀眾，但在拍片現場導演一喊卡，兩人又回到搞笑模式，大喊「我還活著！」觀眾紛紛喊：「還我眼淚來！」

《沉香如屑》於龍華偶像台MOD353，週一至週四晚間8:00，連播兩集，全台首播，11/15同時段接續播《沉香重華》。