基隆市政府與國立故宮博物院27日簽署合作備忘錄，未來故宮將以數位化資源及博物館專業，結合基隆市智慧教育及生生用平板計畫成果，期望讓基隆學子探究文物歷史及提升藝術鑑賞力，並進一步認識故宮。未來計畫先以故宮數位化資源導入學校，建置文物的擴增實境教案。

基隆市政府由副市長林永發與國立故宮博物院副院長黃永泰代表簽署，黃永泰表示，基隆市學生只要持「基隆市樂學卡」至故宮禮品店消費，將享有專屬基隆的特殊優惠或禮品！現場林永發也展示故宮數位資源融入基隆市政府「鄉基寶MR」擴增實境教學APP所開發的示範教案，以APP中的守護獸們帶領學生認識故宮文物尋寶。

未來雙方也預計規畫將故宮高仿真複製國寶書畫巡迴基隆市所屬高中、國中及國小各校展出，並希望運用科技資訊設備增加靜態展覽的互動性，提升學生學習興趣並引導自主學習。

林永發表示，透過這次與故宮的合作，期望以雙方資源共享、共好，感謝故宮願意一同嘉惠基隆學子，特別期待故宮國寶到基隆市各校巡迴，未來也會繼續與故宮合作其他推廣計畫，讓故宮資源融入基隆市的教學特色中，強化師資並發展豐富的課程內容。

黃永泰在談到這次合作時也表示，基隆市與故宮緊密的關係讓雙方未來有無限的發展，搭配故宮數位化資源及豐富的館藏，深化相關教育課程，也期待基隆的學生及家長可以更認識故宮，歡迎大家來故宮進行一場知性又有趣的深度旅遊！