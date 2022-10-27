民眾黨主席柯文哲接受專訪討論和苗栗縣長候選人鍾東錦和體同框的爭議，並提及坤輿事業廢棄物掩埋場一事，鍾東錦再被對手指控是坤輿股東，國民黨苗栗縣長候選人謝福弘27日表示，坤輿案有暴力流血衝突，情節重大也是社會矚目案件，鍾東錦應該說清楚講明白是否涉入。

謝福弘陣營表示，柯文哲上震傳媒黃光芹節目，爆出議長鍾東錦曾經是坤輿掩埋場股東，由於坤輿掩埋場在徐耀昌縣長任內，同意重啟試營運申請後，造橋龍昇村民死守抵擋，埋鍋造飯近2年，甚至爆發業者暗夜進場，黑衣人毆打鄉親頭破血流送醫的憾事，是各界眾所矚目的事件。

謝福弘說，呼籲鍾東錦議長，應該詳細說明擔任坤輿股東的時間點，是否與重啟試營運有關，若時間重疊，恐有議長運用權勢，要求縣長徐耀昌同意坤輿重起試營運的嫌疑。無論是長期對鄉親施壓，甚至是黑衣人暴力傷害鄉親的衝突，他呼籲鍾東錦說清楚講明白是否涉入。

謝福弘表示，由於坤輿掩埋場緊鄰造橋龍昇大潭，是後龍地區500公頃農地的灌溉用水，影響甚大，所以在擔任農田水利署苗栗管理處處長時，也簽署反對坤輿掩埋場的意向書，守護農民與農業環境的立場堅定，他完全能夠理解鄉親反對原因，因此呼籲選民慎選縣長候選人，才能守護苗栗縣。