高雄愛河畔地標高雄國賓大飯店經營41年，原地將改建為豪宅，業者今（27）日正式宣布，將於明年1月31日完美落幕。（柯宗緯翻攝）

今年11月19日將舉辦復刻夜總會，帶民眾重返80年代熱舞派對，一同向國賓告別。（柯宗緯翻攝）

高雄愛河畔地標高雄國賓大飯店經營41年，原地將改建為豪宅，業者今（27）日正式宣布，將於明年1月31日完美落幕。另外，今年11月19日將舉辦復刻夜總會，帶民眾重返80年代熱舞派對，一同向國賓告別。

高雄國賓今在臉書指出，高雄國賓大飯店自1981年開幕以來，接待過許多世界各地的國家元首、政商名流、國際巨星等重要人物，長期為高雄觀光產業盡一份心力，讓無數海內外旅客留下溫暖難忘的回憶。

業者說，高雄國賓，除是港都地標，更是老一輩高雄人共同記憶，而開幕滿41年高雄國賓在團隊審慎評估下，決定比照台北國賓啟動改建計畫，未來將原地打造飯店加飯店式服務豪宅，升級為愛河畔的國際級新地標。

業者指出，11月19日周六晚上，將復刻夜總會經典元素，邀請知名樂團與專業 國標舞者蒞臨現場演出，帶民眾迴旋舊時光，再現新風華。

勁舞夜宴地點位於2樓國際廳，其無樑柱方型空間、義大利水晶吊燈、棗紅色櫸木地板、舞會級燈光音響，建構出奢華硬體氛圍，搭配上SMALLS樂團Live演唱、專業一流舞蹈表演、五星級美饌佳餚貫穿全場，連續4小時音樂不停歇絕無冷場。

此外，參加賓客還可獲贈象徵事事如意的「國賓如意棒」一支，此為陪伴高雄國賓40年的獨家好禮，市面上絕無僅有。本場活動的價格分為全席10位2萬＋10％、半席6位1.3萬＋10％。