輕度颱風「奈格」今生成，目前朝著呂宋島前進，如果到呂宋島前持續增強，有望在周日轉為中颱，氣象局表示，按照目前的路徑來看，下周有可能會發海警或陸警，但目前颱風路徑不確定性還很高，因此仍須繼續觀察。不過，若真的發布陸上警報的話，不排除有些地區可能停班、課。

氣象局表示，輕度颱風「奈格」目前以每小時10公里速度，向西北西方向朝呂宋島一帶移動，之後再往東北迴轉；「奈格」到呂宋島前會持續增強，未來2至3天有機會發展為中颱，但進入呂宋島後，受地形影響恐稍減弱。到了下周一（10/31）恐往北轉，但是該颱風路徑不確定性高，仍需繼續觀察。

氣象局指出，按目前預估的路徑，奈格颱風有望在周日（10/30）或下周一（10/31）發布海上颱風警報。甚至有可能在下周一（10/31）到下周二（11/1）發布陸上颱風警報，但具體情況仍要觀察。

天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今也在臉書發文說，根據最新歐洲數值模式顯示，多數都還是預測奈格颱風會北轉通過台灣附近，但也有預測認為會往西轉去大陸華南地區，目前專家對奈格進入南海之後的走向相當分歧。

粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，奈格未來的路徑要觀察如何通過菲律賓，以及被菲律賓摧殘後的強度、進入南海後重新增強的情形，另也需要看後期太平洋高氣壓、北方槽線系統東移速度而定，會是相當複雜的局面，真的是到了家門口才能見分曉。