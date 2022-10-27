十三行博物館推出虛擬實境「解密十三行」。（十三行博物館提供）

10分鐘穿越時空2000年！十三行博物館推出全新虛擬實境「解密十三行」，藉由5G打造十三行考古遺址發掘現場，讓體驗者在化身考古學家於虛擬世界中，在遺址中進行考古探索，找尋十三行人留下的蛛絲馬跡，不但可以利用各種新奇道具，進行古物分析研究，還能參與陶罐修復或原始的煉鐵工作，體驗史前人的勞動生活。

十三行博物館館長柏麗梅表示，「解密十三行」兼具娛樂性與教育性的VR體驗，工作團隊彙整十三行遺址相關研究資料，重現遺址發掘現場以及建構科技感的實驗室場景。觀眾不但可以見識到30多年前八里平原還沒有高樓大廈時的樣貌，還能夠在10分鐘的體驗過程中穿越2千年時空，進入宛如未來世界般的研究場域探索史前文化。

館方還特別舉辦「搶先體驗場」，邀請來考古學、人類學以及台灣史學界重量級學者前來體驗，包括曾經主持十三行考古遺址搶救發掘的中研院院士臧振華與成大考古所所長劉益昌、台大人類學系教授王梅霞、佛光文資系教授厲以壯、吳三連基金會戴寶村教授、中研院史語所教授陳光祖等人，也獲得高度的肯定。

在地學校八里國中「十三行文化導覽社」學生也親自體驗，感受5G技術及虛擬實境科技所帶來的震撼，體驗後的學生表示，原本只能在書本上看到的考古探坑與煉鐵爐，活靈活現地出現在身邊，彷彿自己就是發掘現場的工人跟實驗室的研究人員，深刻感受到考古學真的是門超級有趣的學問。