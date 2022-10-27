救國團主任葛永光(圖)27日召開記者會強調，救國團不反對轉型正義，也不是國民黨附隨組織，不該適用黨產條例，在與黨產會多次溝通無望下決定走上凱道爭取公義，遊行活動以三指手勢代表公義、自由、和平以救國為主軸。並邀請前總統馬英九、吳清基、雷倩、楊志良、鍾琴出席支持。（郭吉銓攝）

救國團資產與土地被黨產會認定將全歸國有，將被沒收充公，大批員工無法接受，更擔憂工作權益不保，生計面臨危機。救國團今(27)日召開記者會，宣布將在30日走上凱道遊行，估計屆時將有10萬人到場參加，前總統馬英九等人也會到場聲援。

救國團主任葛永光表示，即將在30日登場的遊行，訴求不只包含聲援救國團抗議黨產會不公不義外，更關心台灣目前所面臨的各種危機，要向當權者反映民意。

葛永光提到，這次遊行將以理性、和平與感性的方式進行，並以「公義、自由、和平、救國」為4大主要訴求，不僅歡迎民眾自由參加，各黨各派人士或候選人如果認同活動的主題，也歡迎一起到場支持。

葛永光也說，黨產會在107年認定救國團為附隨組織，就不斷爆出各種法律爭議，黨產會不但全面監管各項支出，連公益活動的支出都橫加干預。今年7月26日突襲式宣布沒收救國團土地、建物及現金，不僅無視《憲法》保障之人民工作權和生存權，更嚴重侵害弱勢和消費者權益，對救國團的生存造成嚴重威脅，救國團發起陳抗遊行就是想告訴政府，黨產會已經和轉型正義精神背道而馳，嚴重傷害了法治國原則及台灣的民主人權。

葛永光指出，現在台灣社會對外面臨兩岸局勢劍拔弩張，戰爭一觸即發，對內也像在打一場隱形的內戰，政府將不同意見的人視為敵人，並透過各種手段予以鬥爭打壓，令民眾噤若寒蟬，也造成台灣內部嚴重分裂和對立，所以希望透過這次的遊行向政府喊話，一定要重視民意傾聽民意，切勿任由惡鬥讓台灣繼續沉淪下去。