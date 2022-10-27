貝里斯籍散貨輪UNIPROFIT（聯利輪）因3月間擱淺在台東，船東擺爛未交還貨主當時墊付的拖帶高額處理費，遭到貨主申請假扣押獲准，船上16名船員因此受困在高雄港無法動彈。傳出21日船員們與航港局完成協議，決定留下4名船員留守，船長等12名船員終於能如願返國。此圖為船員道別後，留守船員搭乘雲梯車返回船上。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

貝里斯籍散貨輪UNIPROFIT（聯利輪）因3月間擱淺在台東，船東擺爛未交還貨主當時墊付的拖帶高額處理費，遭到貨主申請假扣押獲准，船上16名船員因此受困在高雄港無法動彈。傳出21日船員們與航港局完成協議，決定留下4名船員留守，船長等12名船員終於能如願返國。此圖為船員道別後，留守船員搭乘雲梯車返回船上。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

船員們與航港局協議船員返國事宜。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

當時除4名船員留守外，其餘12名船員搭乘小巴士前往旅館檢疫。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

今年6月間，聯利輪當時停泊在觀光景點「棧貳庫」旁，船上掛滿中、英文「要工資要回家」字眼白布條，引發不少遊客關注。（資料照片）

今年3月擱淺在台東、後續拖至高雄港的貝里斯籍散貨輪UNIPROFIT（聯利輪），因大陸籍船東擺爛，拖欠大陸籍貨主、航港局拖帶等擱淺高額處理費，貨主申請假扣押獲准，船上16名大陸、印尼籍船員們苦困長達半年多無法動彈，需由貨主點交才能放行。傳出日前大二副、輪機長等4名船員決定留下，船長因身體有恙，與其餘11名船員返家。

裝滿鋼材的聯利輪3月初擱淺在台東富岡漁港外，經由航港局與民間公司協力拖帶脫困，貨主因擔心鋼材交貨逾時，於是代付250萬美元處理費，後續船東並未交還處理費給貨主，貨主向高雄地方法院申請假扣押獲准，聯利輪也被運至高雄港管制出海，船上11名大陸籍船長、船員及5名印尼籍船員被迫待在船上無法上岸，半年多期間猶如被關至「水牢｣。

雖航港局南部航運中心曾表示留下甲級、乙級船員各2名、共4名船員當保管人，但船員們希望全體離開，經協調後，改為只要貨主找4名新船員代替上船完成點交，船員們就能全數回國，但13日傳出貨主雖有找4名新船員，但未能完成簽約導致新船員拒絕上船點交失敗，船上16名船員返鄉之路只好延期。

21日傳出船員們經由航港局討論，大二副、輪機長及大管4名船員決定留下，船長則是因身體有恙，跟著11名船員們返國治療。

終於能返鄉，12名船員都是相當開心，當天P＆I（船東責任保險）保險公司也有給付3個月的薪水，就連船上4名船員也都有收到，船員們收到薪水後，也高興得笑逐顏開。

另外，航港局表示，原定貨主25日要進行點交，但當天貨主依然沒有新船員上船接管，後續法院依照程序解除貨主假扣押。

航港局指出，由於海保署依法行政處分還有約120萬，海保署日前已進行行政執行，行政執行處也發公文，要航港局管制聯利輪，航港局則會配合管制，由於航港局債權達800萬元，比海保署多，後續將主動由權管東部航務中心提保管計畫，找船員接管，屆時4名船員就能回去。

先前聯利輪船員們數次抗議要返鄉，今年6月間在船上掛滿中、英文「要工資要回家」字眼白布條，當時船停泊在觀光景點「棧貳庫」旁，引發不少遊客關注；9月17日船長疑利用違法入境會被遣返回國的方式，自行下船遭港警逮捕移送高雄地檢署，但檢方後來裁示船長「解送回船」，船長計畫也隨之破滅。