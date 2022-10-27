位於新北市新店區的「寶高智慧產業園區數位基地」於今日正式開幕並舉行記者會，由新北市青年局長錢念群、台灣微軟總經理陳守正、華電聯網副總謝明燁及翁刷鴻、先行智庫執行長蘇書平、新北市經發局以及新北市資訊中心等代表共同揭牌，宣布「青年分享、企業實踐、數位轉型之新創加速平台」正式登場。

青年局表示，今日記者會現場邀請宇騫數位科技、Snap!Ionic及Compass Arrow等多組青創團隊共襄盛舉，期許數位基地成為北台灣數位新創產業人才重要搖籃，協助青年創業圓夢，厚植新北數位產業能量。

青年局指出，宇騫數位科技發展的「XR智慧遠端教育訓練系統」，透過科技輔助企業進行專業技能培訓，降低工安危害風險；Snap!Ionic團隊則因應No-Code無程式碼時代，開發世界上第一套跨手機與網頁的無代碼開發工具，透過單一程式碼可同步開發iOS、Android與Web三個平台，大幅降低開發、維護成本。

青年局說，後疫情時代來臨，新北為加速數位轉型發展，以寶高數位基地作為據點，與台灣微軟攜手合作，招募潛力新創團隊，提供台灣微軟「Azure雲端服務資源」，「智能學習課程」、「創業輔導顧問群」等專業服務，並規畫創新創業等主題相關課程，如微創業、多元職能、個人品牌、職涯探索、斜槓創業等內容，整合產、官、學、研資源，協助創業青年實踐夢想。

錢念群強調，新北市目前已成立5處青創基地，培育不同領域團隊，2年內將新增至10處主題基地，這次成立數位基地，希望能結合寶高智慧產業園區的產業資源，促進創新能量與企業合作，提供新創培育、輔導企業數位轉型並媒合企業與新創合作，提升青年數位產業的競爭力。