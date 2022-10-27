尼加拉瓜去年片面宣布與台灣斷交，並逕行沒收台灣資產，外交部原擬提起國際訴訟。不過外交部今天表示，考量到經濟效益及相關風險後，目前已決定暫緩採取國際訴訟，將與理念相近國家討論採取何種方式有效課責尼國。

尼加拉瓜去年12月10日片面宣布與台灣斷交，要求我駐尼國人員限時離境，並將台灣位 於當地的所有資產全數移交給中國。外交部當時表示，將循正當國際訴訟維護外交財產。

外交部上午舉行例行記者會，外交部條約法律司長連建辰被詢問此事時，再度譴責尼加拉瓜政府違反國際法的行為蠻橫獨斷，完全背棄民主法治的價值跟基本的文明素養。

他說，尼國不單對我國如此，今年4月美洲國家組織在尼加拉瓜辦公室也遭到尼國政府人員闖入並關閉，美國駐尼加拉瓜大使館也示警美國公民在當地買的房產，可能遭到無理非法沒入。

連建辰指出，尼加拉瓜漠視國際法的行為，已陸續遭美國、加拿大、歐盟、英國等國制裁，也通過決議予以譴責。

至於相關訴訟策略方面，他說，我們除召集相關部會，也請國際事務所進行相關評估，考量到經濟效益相關風險、還有各種可行性分析後，經審慎考量，最後決定目前暫緩採取國際訴訟方式究責。

他強調，因為主要目標是希望能獲得確切的國際賠償，其中也涉及經濟效益跟風險，外交部將密切注意國際社會對於尼加拉瓜政府這種蠻橫非法行為的反應，並且會與理念相近國家討論，是不是還有其他方式，可以有效課責尼加拉瓜政府。