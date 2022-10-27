台北國賓飯店是台灣首家民營五星級飯店，因為危老工程改建，今年9月正式停止本館營業。(國賓飯店提供)

正在進行危老改建的國賓飯店26日宣布與日本皇宮酒店（Palace Hotel）簽署委託經營管理合約，未來台北國賓飯店重建後，將會以全新共同品牌「國賓皇宮酒店」於2028年開業。

台北國賓飯店是台灣首家民營五星級飯店，1964年開業，開業近一甲子，接待過不少海內外政商名流。飯店在今年9月正式停止本館營業，進行危老工程改建，館內米其林一星A CUT牛排館及米其林餐盤推薦國賓川、粵菜餐館移至遼寧街新據點，10／15重新開幕，讓米其林美味持續飄香。

2000年後，不少國際級連鎖飯店陸續打入日本市場，日本Palace Hotel是具有標誌性的獨立酒店品牌，憑著輝煌歷史與待客傳統聞名。Palace HotelTokyo(東京皇宮酒店)不畏外資飯店挑戰，在2016年起以自有品牌的日系飯店身分，連年獲得全球著名旅遊指南「富比世旅遊指南」五星評價。

在經歷為期三年的全面重建工程後，東京皇宮酒店於2012年重新開業，並在今年慶祝開幕10週年。今天的東京皇宮酒店前身是位於皇居外的一座著名酒店，逾70多年的悠久歷史，曾經接待過來自124個國家的284位大使，見證着他們從酒店乘坐馬車穿過護城河，前往位於附近的皇居與日皇會面。

皇宮酒店社長吉原大介表示：「這是我們於日本以外的首個奢華酒店項目，能夠與台灣當地以深厚歷史文化見稱的酒店品牌合作，可謂一次天作之合。我們將會借鑑這些寶貴的營運經驗，在台北開拓全新的酒店服務。」

國賓飯店董事長許育瑞多次入住2012年重建後的東京皇宮酒店，對酒店設計及服務印象深刻，且對彼此背景有深深的共鳴。在疫情期間屢次率領團隊親自拜訪Palace Hotel洽談，順利打動對方願意踏出日本，成為Palace Hotel在海外的首次指標性合作案。本次合作中，許育瑞與Palace Hotel社長吉原均表示「雙方有很多共同點」。而新飯店的名稱也因此保留雙方對於飯店事業的堅持，預計命名為「國賓皇宮酒店」(AMBASSADOR PALACE HOTELTAIPEI)。

台北國賓規劃進行長達6年的大規模工程，將改建為2棟地上23層、地下6層的鋼骨建築，其中一棟預計2028年以「台北國賓皇宮酒店」重新開幕、委託日本皇宮酒店經營管理，另一棟則為73戶提供酒店式管理的高級豪宅。

全新的台北國賓皇宮酒店將會座落在台北市中山北路2段，設置106間全新客房及套房，包括頂樓酒吧在內的6間餐廳、1間烘焙坊，以及健身中心、泳池、水療中心和多功能活動空間、房客專屬酒廊等設施。其中，由日本皇宮酒店管理的日式餐廳，預計將會成為美食熱點之一。