民進黨新竹市長候選人沈慧虹27日開選前倒數衝刺記者會，針對高虹安出示信件澄清兼職疑慮，沈慧虹表示，尊重資策會已經提出法律行動，但高虹安兼職程序未完備，呼籲高拿出正式證明文件，不要用私人信件轉移焦點。

此外，高虹安位於竹市的立委服務處建物被爆有違建疑慮，高虹安則回應該處並非競總。沈慧虹則表示，民眾黨竹市黨部主委是高虹安、立委服務處的立委是高虹安，競總候選人也是高虹安，高虹安應負責，卻自己切割自己。她也說，民眾黨新竹市議員候選人葉國文過去涉嫌買票，現在又被起底違建，高虹安在媒體上一再切割，在地方卻又幫葉國文輔選。

至於國民黨團引用審計部報告，重提棒球場缺失，立法院教育及文化委員會今現勘棒球場，沈慧虹強調，運動歸運動、政治歸政治，讓球場改善回歸專業，不要淪為政治炒作的工具。

沈慧虹也指出，市府針對各項缺失，已邀集專家進行改善，也會負起相關責任，過去8年市府團隊努力讓新竹脫胎換骨，創下五星市政成績，「我們接受挑戰，想做得更多、更好，如果有不盡理想、做不好的地方，也謙卑改進。」