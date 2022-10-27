大陸駐韓大使邢海明大使日前表示，中韓關係迎來新的關口，既有全新機遇，也有不小的困難。最大的外部挑戰是美國，最大的內部困難是民意；當前的中美關係對中韓關係造成很大影響，很多韓國朋友說，韓方在中美間做選擇很困難，但中國從未要求別國在中美間選邊站。

邢海明日前出席韓國最具影響力的記者團體─「寬勛俱樂部座談會」，並發表演說。他指出，中韓關係發展至今很不容易，經歷了很多波折和內外困難，但雙方都透過智慧和努力一一化解，推動雙邊關係走到今天。

他表明，如今中韓關係迎來新的關口，既有全新機遇，也有不小的困難。最大的外部挑戰是美國，最大的內部困難是民意。50年前，中美成功建交，50年後，中美關係卻在走下坡路，但根源也不在中國，而是美國對中國認知和定位出現偏差。

邢海明強調，當前的中美關係對中韓關係造成了很大影響。很多韓國朋友說，韓方在中美間做選擇很困難。但我想強調的是，中國從未要求別國在中美之間選邊站隊，中國主張的大家都要從本國利益出發，從歷史正確出發做出自主的選擇，而不是被迫站到哪個國家一邊。

他認為，中韓建交30年來給韓國、給地區和世界帶來了和平、穩定、繁榮和發展，帶來了實實在在的利益。相信韓國朋友對此心裡是有一筆帳的；希望韓國切實立足國家和人民利益看待中國和中韓關係，排除外部干擾，推動中韓關係行穩致遠。