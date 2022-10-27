美系外資針對PMIC(電源管理IC)產業出具最新研究報告，認為在領導業者德州儀器預估第四季營收將下滑，加上新廠持續加入量產，將會對大中華區PMIC業者造成壓力，預計矽力-KY(6415)、立錡等，第四季營收將面臨1成的季度下滑，至於消費性電子比重較高的PMIC廠力智(6719)，季度營收下滑逾1成。

美系外資表示，德州儀器(TI)釋出第四季財測季度營收將下滑8~16%，這剛好呼應對於供應鏈檢查檢果，大多數PMIC公司包括矽力-KY、立錡等，第四季營收會面臨1成的季度下滑，至於規模較小的PMIC廠商力智，季度營收下滑則會超過1成。

美系外資表示，德州儀器管理階層有提到，個人消費性電子和工業需求依舊疲軟，但汽車產業持續強勁，德州儀器晶圓目前在RFAB2生產，預計後續LFAB也會加入生產。RFAB2是德州儀器的第三個且最大型12吋晶圓廠，已開始進行首批量產。

美系外資表示，目前還看到大中華區PMIC業者營運疲軟，尤其是對於消費電子產品曝光率較高的公司，好比是力智，其分銷商目前庫存水平為8~9個月，且德州儀器的的RFAB2正在提高產量，這將導致亞洲業者的壓力更大。