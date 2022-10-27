臉書母公司Meta Platforms對於這個年底節日旺季的財測意外疲弱，並預警明年成本恐將大幅增加，周三盤後股價崩跌20%，市值瞬間蒸發約670億美元。

不計入周三盤後的波動，Meta股票今年來市值就已經縮水逾5000億美元，凸顯出投資人對於該公司砸下重金投入元宇宙（Metaverse）的押注有多麼不安。

如果Meta在周四的走勢與周三盤後的崩跌一致，那麼該公司料將創下2月2日以來最大單日跌幅，當時該公司發布了慘淡的營運預測。

Meta正面臨諸多挑戰，包括全球經濟增長放緩、來自抖音（TikTok）的競爭、蘋果變更隱私規定、有關於大舉投資元宇宙的擔憂，以及揮之不去的監管威脅。

●第三季財報與財測

Meta第三季營收年減4%，為277.1億美元，雖優於市場預期的年減5.6%，但較第二季進一步惡化，當時營收年減0.9%，為歷來首次衰退。

淨利為44億美元，合每股盈餘1.64美元，較去年同期的淨利91.9億美元、每股盈餘3.22美元大減，為連續第4個季度下滑，落後市場預估的1.86美元，並創下2019年來新低。

第三季總成本年增19%，為221億美元，超出市場預期。

營業利益率為20%，較去年同期的36%大幅下滑。

每日活躍用戶人數（DAU）為19.8億人，每月活躍用戶人數（MAU）為29.6億人，均符合市場預期。

負責元宇宙事業的Reality Labs部門營收年減近五成，為2.85億美元，虧損從去年同期同期的26.3億美元擴大至36.7億美元。今年以來，這個被寄予厚望的部門已經虧損94億美元。

該公司預估第四季合併營收介於300億～325億美元，相較於分析師預估的322億美元，並不是太樂觀。

2023年全年總支出估將落在960億～1010億美元之間，遠遠超出2022年的總支出預測（介於850億～870億美元）。這些包括在2022年和2023年間，因辦公室縮減而產生的約29億美元費用。

●法說會

Meta表示，明年與Reality Labs部門相關的營運虧損可能大幅增加，但也承諾之後將調整投資步伐。

高層宣布整合辦公室計畫，並表示直到2023年底，集團員工人數都將保持不變。

Meta每年將投資100億美元發展元宇宙相關軟硬體。執行長祖克伯曾表示，他預期元宇宙投資可能需要約10年才能見到成果。而為了削減成本，他也不得不凍結招聘、關閉部分項目，並重組團隊。

投資人對太多的「實驗性賭注」感到擔憂，一名分析師問祖克伯為何相信這些賭注會得到回報。Meta高層為公司龐大的支出辯護，稱大部分支出仍然用於核心業務，包括投資更昂貴的人工智慧相關伺服器、基礎設施和數據中心。祖克伯則表示，他相信元宇宙投資將隨著時間帶來回報，「我認為那些有耐心並與我們一起投資的人，終將得到回報。」

祖克伯表示，Meta類似抖音的短影片產品Reels現在每天在臉書和Instagram平台上的播放量超過1400億次，較6個月前增加50%，現在Reels的年營收額為30億美元。他並表示，Reels每天被轉發超過10億次，正在趕上競爭對手抖音。