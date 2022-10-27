10月25日不但是新月高掛的日子，更有天蠍座日食力量進駐，這一輪日食新月，以及11月8日形成的金牛座月食滿月，即將串連，成為年底前影響運勢最重要的轉折點，塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專點名5星座會特別感受到這股能量，在愛情或事業上獲得好運。

▍巨蟹座

天蠍日食新月期間，巨蟹座的戀愛宮位有新月能量加持，而象徵愛情的金星也剛好在這裡，單身的巨蟹帶著這樣的能量，有可能遇到第一眼就認定的對象，價值觀相當契合，兩人相處輕鬆愉快又不失激情，適合談一場轟轟烈烈的戀愛；有伴的巨蟹座，在愛情中會有不同以往的新鮮感受，與伴侶之間的火花更甚以往，兩人的關係將會推向高潮，如果有懷孕的計畫不妨把握一下。

▍金牛座

天蠍日食新月期間，新月日食發生在金牛座的關係宮位，無論是單身或有伴，意味著愛情即將有新的開始，單身的金牛不但有機會可以邂逅新結識的對象，並重新認識如何經營一段關係；有伴的金牛座會和伴侶進入是否要進入婚姻的選擇中，可以好好的思考，在與人合作方面，與夥伴之間過往的嫌隙有機會化解，或是結束合作關係並找到更好的拍擋。

▍水瓶座

天蠍日食新月期間，新月日食在水瓶座的事業宮位，工作方面，帶來靈感與源源不絕的創意，如果從事創作為主的工作，這段時期是累積過往能量、展示想法與獲得成果的時刻，而這個成果也會體現為升職加薪、嶄新的工作機會與合作資源，同時也可檢視過去未被採納的提案或創意，會對此產生新的想法，而這些邀約及創意提案，很有可能帶來未曾預料過的薪資調幅、分紅獎金、權利金，甚至創業的資源與資金。

▍雙子座

天蠍日食新月期間，新月日食在雙子座的工作宮位，工作方面，如果是在公司上班，過往累積的工作實力將會暴發，將事業推上高峰，也許是完美結案、成功救援他人的形式來展示，驚艷共事已久的同事、主管，升職加薪自然不在話下；身體健康方面，會開始傾聽身體的聲音，長久困擾的小病痛有機會緩解痊癒，在天蠍日食新月及金牛月食滿月期間，不妨預約健康檢查、制定鍛鍊身體的計畫，有健康的身體才能夠完成想做的事情。

▍天蠍座

天蠍日食新月期間，新月日食發生在天蠍座的命宮，象徵好運的金星同時也在這裡，在心靈健康方面，或許會開始想要療癒內心過往的傷口與恐懼，並會開始嘗試能夠讓心情放鬆與平靜的活動，內心穩定了，生活各方面自然跟著輕鬆起來；工作方面，因為過往的努力耕耘，帶來口碑與聲望，也因此打響在業界的名聲，很有可能被挖角到條件更好的公司。