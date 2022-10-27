台中市第11選區議員候選人陳雅惠邀副總統賴清德錄音推薦，即日起在東南區沿街播放。(陳雅惠提供)

今年九合一選舉選情冷，讓藍、綠選將摸不到溫度，為尋求選民支持，候選人紛紛尋求大咖推薦。國民黨台中市議員第7選區候選人朱暖英日前總部成立、邀前高雄市長韓國瑜站台，同黨第13選區候選人林碧秀也找韓錄影；另民進黨第10選區江肇國、第11選區陳雅惠則有副總統賴清德「現聲」助陣。

「我是副總統賴清德，誠懇向大推薦東南區優秀的議員候選人、8號陳雅惠…」，賴清德錄音推薦陳雅惠的音檔今天起以宣傳車形式在東南區沿街播放，陳雅惠說，該選區有1席婦女保障名額，國民黨對手林霈涵打出「搶救國民黨第三席」口號，她備受威脅，特別邀賴清德錄音推薦，盼獲得選民認同。

同樣獲賴清德「現聲」推薦的還有中西區爭取連任的江肇國，賴清德錄音指出，江肇國是媒體評鑑議會問政第一名議員、也是民意調查台中市滿意度最高議員，值得他拍胸脯掛保證，呼籲選民讓好人才連任，繼續服務。

此外，大里、霧峰選區今年為14搶6席，除李天生、林德宇、張滄沂、蘇柏興與林碧秀爭取連任，現任議員段緯宇交棒兒子段中仁，另包括時代力量、民眾黨都推人競選，競爭激烈，為爭取藍營選票，國民黨林碧秀特別邀請韓國瑜錄製影片，盼「向大家推薦優秀的議員林碧秀，她在議會非常認真、服務鄉親扎實」，呼籲選民支持來自基層的林碧秀」。

同為國民黨的朱暖英則是日前總部成立活動時，邀請韓國瑜站台，吸引不少韓粉搶著拍照，現場甚至一度爆發推擠。