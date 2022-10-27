大安國中師生今天還親自體驗，DIY製程美味貢丸的料理美食。（大安農會提供）

「吃在地、食當季！」大安區農會長期推廣在地農特產品，落實地產地銷、縮短食物里程，推行食農教育課程及體驗活動。大安國中師生27日藉由「飛天豬奇芋記」課程，透過資深芋農介紹，讓學童瞭解及體驗芋頭如何種植、採收，師生DIY製程美味貢丸料理美食等，透過寓教於樂提升食農教育課程深度。

農會總幹事蔡建宗說，今日活動由農會四健青農白駿紘指導員，帶領大安國中師生一同體驗飛天豬奇芋記的課程，在地專家先導覽發現大安海岸之美，並透過資深芋農帶到芋田實地介紹，讓學童瞭解芋頭如何種植？怎麼施肥、灌溉等經驗解說，也讓學童透過自行採收在地優質芋頭等體驗。

大安國中校長蔡仁政指出，該校106學年開始，先帶領學生走進新課綱與在地化教學，第一年從在地食材芋頭-芋樂安中，由饗芋美食帶領各班學生創作10種以上的芋頭料理；107學年葱明安中-葱滿理饗，學生停餐自做午餐的課程；108學年佩佩安中-佩佩豬式會社，除料理也讓學生激發想像力與創造力，創作文創用品。

大安國中於109學年安農米香-傳稻安中，與社區大安農會做結合，大安農會提供食材給學生教學做使用等，透過課程指導結合在地農產食材，讓學生做中學之外，也提升在地產業農產推廣。

今天師生還親自體驗DIY製程美味貢丸料理美食，體驗完後前往農會三星級溯源飛天豬餐館，品嚐在地農產品，達到吃在地、食當季，也認識在地產業及產地到餐桌食物旅程的重要性，更透過寓教於樂的方式，讓玩中學體驗課程記憶猶新，提升食農教育課程深度。

大安農會強調，藉由食農教育課程，讓師生透過實地參與方式，邊吃、邊玩、邊做、邊學等多樣化體驗課程，更提升食農教育課程的深度，也將品質優異、安全、健康、好口味的大安在地優質芋頭加以推廣，不僅讓大安芋頭行銷全省各地，並實質增加農民的收益。