飯店業者國賓(2704)於北高兩地同步啟動危老改建，續台北國賓飯店改建計畫敲定後，旗下高雄國賓飯店亦決議比照啟動改建計畫，宣布將於2023年1月31日熄燈謝幕，未來將於重新打造為飯店及飯店式服務豪宅，升級為愛河畔的國際級新地標。

高雄國賓飯店1978年9月動土、歷時3年後於1981年12月正式開幕，設有443間客房，19間多功能宴會廳，以及國賓川菜廳、粵菜廳、iRiver愛河牛排海鮮自助餐廳、Sail Lounge酒吧、陶然亭等餐廳，開業迄今已邁入第41年。

國賓去年11月中與厚生(2107)及欣陸(3703)旗下大陸建設簽署合作開發案契約，規畫將高雄國賓比照台北國賓申請危老重建，重新打造飯店及飯店式服務豪宅，今日於臉書專頁宣布將於1月31日熄燈落幕。

國賓強調，高雄國賓未來將以嶄新面貌呈現，除了繼續保留餐飲口碑與優勢，如榮獲米其林一星的A CUT牛排館、川粵合併的正宗高級中餐廳外，亦將重新定位VIP頂級套房服務的專業，打造出五星級飯店服務豪宅。

國賓因應疫情衝擊啟動資產活化計畫，規畫耗時6年將台北國賓改建為2棟地上23層、地下6層的鋼骨建築，其中一棟預計2028年以「台北國賓皇宮酒店」重新開幕、委託日本皇宮酒店（Palace Hotel）經營管理，另一棟則為73戶提供酒店式管理的高級豪宅。

同時，國賓今年3月中將新竹國賓飯店大樓及行政大樓土地建物賣給全球人壽，並將回租20年繼續經營，使用權資產總金額約25億元，預估處分利益約1.37億元，遞延利益另於回租期間依會計原則入帳。

新竹國賓為包括百貨商場的複合型飯店，1996年11月動土興建、2001年5月10日正式開幕。飯店設有257間客房，A Cut牛排館、玖樓中餐廳、八方燴西餐廳、摘星茶廊、A Shabu涮涮鍋等5間餐廳，7間多功能會議廳及室內游泳池、健身房等設施。