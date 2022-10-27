美國職籃2022-23球季開季一週，賽事果真精彩萬分，完全不辜負球迷一整個暑假的期待，截至10/26各隊分別進行了3-4場的例行賽，其中出現了幾支意外優異的驚奇隊伍，究竟他們有沒有機會延續如此出色的表現呢？讓我們一窺其特別之處吧！

首先看到聯盟西區唯一一支開季還未嚐到輸球滋味的球隊-波特蘭拓荒者，拓荒者目前四連勝，除了第一場的對手國王以外，接下來的太陽、湖人以及金塊都是強權，拓荒者連勝的主因是王牌李勒德(Damian Lillard)爆炸性的得分表現，李勒德生涯至今11個球季場均得分為24.7分，本季目前4場比賽場均得分激增至33.3分且命中率50%，雙雙都是生涯最佳表現，帶領拓荒者拿到開季4戰全勝的傲人成績。李勒德若是可以持續他的高檔演出，那本季帶領拓荒者闖進季後賽並非難事，值得球迷期待。

再來是猶他爵士隊，爵士今年暑假將戈博特(Rudy Gobert)和米契爾(Donovan Mitchell)一裡一外兩大王牌分別送往灰狼以及騎士，打掉重練被外界認定志在爭搶明年的選秀潛在狀元文班亞馬(Victor Wembanyama)，沒想到的是從騎士換來的馬卡南(Lauri Markkanen)以及活塞過來的奧利尼克(Kelly Olynyk)隨插即用，無須磨合便撐起戈博特出走後空出的禁區，原來板凳爆徒克拉克森(Jordan Clarkson)也拉上先發表現可圈可點，開季打出3勝1敗的佳績，看來爵士想拿到明年的狀元籤沒那麼容易了！

馬刺狀況與爵士雷同，暑假忍痛送走自己養成全明星的穆雷(Dejounte Murray)，和另一名體能勁爆的先發沃克(Lonnie Walker)，也被球迷認為很有機會搶到明年狀元，不過只要超級教頭波波維奇(Gregg Popovich)還沒退休，馬刺恐怕戰績就很難墊底！波波維奇主導的團隊球風總是令球員在最適合的時機出手，馬刺目前場均助功數高達30次聯盟之最，平均有69%的得分是來自於隊友的助攻，如此無私的奉行團隊合作開季戰績也是亮眼的3勝1敗，儘管球員個人能力不是聯盟頂尖，馬刺還是可以打出令球迷驚艷的精彩球賽。

以上三隊開季狀態正火，雖然目前普遍不被台灣運彩盤口看好，但是推薦讀者朋友們可以趁著開季大膽投注不讓分的高賠選項，絕對會是投資報酬率極高的聰明選擇。