竹東鎮長張順朋（左）親自體驗商華市場VR，用虛擬實境方式走讀在地。（邱立雅攝）

竹東鎮早期因林木礦業發展，在地經濟活絡，讓竹東曾是台灣3大鎮之一，迄今仍保持濃厚的客家風情。為留存竹東在文史，竹東鎮公所向客委會爭取補助執行「客庄竹東地方創生-文化產業化調查駐地工作站計畫」，委託地方團隊成立東林鄰舍據點，調查竹東特色DNA。27日舉辦成果展，現場也秀出商華市場VR，讓首度體驗的鎮長張順朋大開眼界。

今年客庄竹東地方創生–文化產業化調查駐地工作站計畫，調查出了竹東DNA為市場、山林及水圳。張順朋指出，竹東過去一直是新竹東部的政商中心，就像是新竹東部百貨公司一樣，鄰近鄉鎮要採買都會來到竹東。且竹東位於溪南山區的入河口，衍生豐富的水文化之外，也是交通要道，過去山林開採後集散及加工都在竹東。

隨著時代變遷，竹東鎮漸趨沒落，為找回過去的文史資料，公所申請客委會經費展開產業化文化調查。計畫主持人徐健智表示，駐地團隊這幾個月來訪問了近70人，辦了4場展覽、10場地方創生的演講、製作客語Podcast、拍影片、辦了超過100人次的工作坊，30場以上的地方擾動活動，像是職人小聚、教育論壇、藝文課程、演唱會還有脫口秀表演等。

這幾個月來的調查，徐健智認為竹東是一個非常有生命力的城市，也不缺乏年輕人，但如何建立一個支持系統，讓年輕人可以返鄉後，透過這個支持系統在家鄉找到自己想要的生活，是未來要努力的目標。

27日舉辦成果發表，眾人透過種下樹杞的樹苗，來象徵工作站為竹東種下了一個地方創生的種子，之後會不斷的茁壯長大。張順朋更帶上VR眼鏡，透過虛擬實境的，走訪商華市場未來被改造的樣子。張順朋也提出未來擬提出以修代租來經營商華市場的閒置空間，建立竹東年輕人的支持系統。