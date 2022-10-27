南投市長候選人賴燕雪等人，響應「遍地開花，為南投站出來」。（蔡培慧服務處提供／廖志晃南投傳真）

名間鄉長候選人陳翰立等人，響應「遍地開花，為南投站出來」。（蔡培慧服務處提供／廖志晃南投傳真）

縣議員候選人李帛璋，響應「遍地開花，為南投站出來」。（蔡培慧服務處提供／廖志晃南投傳真）

選戰倒數30天，民進黨南投縣長候選人蔡培慧，27日與13鄉鎮市後援會及鄉鎮市長、議員、代表等公職候選人，舉辦「遍地開花、全縣開站」活動，象徵團結前行、為南投而站， 希望投票日開出漂亮成績。

蔡培慧表示，選舉衝刺進入最後倒數30天，號召各區候選人聯合陣線「團結同行，為南投站出來」，同步於13鄉鎮市30個路口，向民眾拜票爭取支持，同時帶動鄉鎮市長及黨籍議員、代表選情。

蔡培慧與南投市競選服務處主委廖光耀、議員候選人曾琮愷、南投市代表沈啟修在南投市南崗三路仁和路口；南投市長候選人賴燕雪、議員候選人楊玉秀及沈夙崢在中興路內轆口向民眾致意。

草屯鎮長候選人曾煌棊，議員候選人廖梓佑、蔡銘軒、李帛璋等人分別領軍；埔里鎮則由鎮長候選人廖志城、議員候選人陳宜君、葉仁創及蘇昱誠向民眾請安；竹山鎮則由鎮長候選人陳東睦、鎮民代表候選人林賜學、蔡培慧競總主任委員林吉郎向大家問好。

魚池鄉由鄉長候選人劉啟帆鄉長、議員候選人王秋淑、魚池競選服務處總幹事劉啟行、及魚池聯合競選服務處主委王涇魁等人在主要入出口拜票。

名間鄉由鄉長候選人陳翰立領軍在名松路彰南路口，國姓鄉則由現任鄉長丘埔生、鄉長候選人范旭南、鄉民代表曾明雪、國姓村長彭百慶、石門村長候選人許凱翔等人向鄉親問好。

集集鎮由現任鎮長陳紀衡、鎮長候選人陳昭煜、鎮民代表謝承宗及競選服務處幹部葉永豐向鄉親問好。水里鄉由議員候選人林良政在路口拜票。

蔡培慧呼籲在外打拚的南投人返鄉投票，為家鄉、為自己投下關鍵的一票，成為改變南投的關鍵力量。