鋼鐵大叔黃仲崑日前上年代節目《那些年。那些歌》演唱許多經典歌曲，談到出道故事，他說當年唱片公司原先想將他培養成「劉文正的接班人」，但黃仲崑卻不認為自己能延續「白馬王子」般的形象，更笑說充其量就是「黑狗兄王子」。

黃仲崑踏入演藝圈長達42年，早期以歌手身分出道，1994年憑一曲〈有多少愛可以重來〉紅透歌壇，更跨界演出過多部電影及電視劇。他透露當年歌林唱片公司有意將他打造成「劉文正的接班人」，但兩人形象差很大，連他都忍不住笑說：「真的是找錯人。」

劉文正當有著帥氣臉蛋和憂鬱氣質，總是掛著一條白色圍巾，宛如從童話走出的人物，這樣反差的形象也讓黃仲崑無奈笑說：「我怎麼有辦法接下白馬王子這個棒子！他是坐在家裡喝威士忌那種，我是蹲在路邊喝維士比那種！」他也因粗獷形象，歪打正著成為偶像歌手。

黃仲崑於1984年與楊林合唱〈故事的真相〉被塑造成一對螢幕情侶，形象成功，許多歌迷甚至會向楊林打小報告：「你不要生氣喔！我看到黃仲崑大哥帶一個女生逛街！」讓他哭笑不得。

而黃仲崑因緣際會下遇到老婆Lulu，兩人墜入愛河，這讓黃仲崑從「情場浪子」堅持不婚信念，到體悟「愛的箴言」走入家庭，如此戲劇化的轉折，也讓他笑說：「因為Lulu老師的關係，我的平均分數被拉高了，不然婚前的新聞都是比較負面的！」所以他也相當珍惜這段相知相守了20餘年的感情。

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