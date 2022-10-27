《英雄聯盟》世界大賽8強淘汰賽於本週一(10/24)正式結束，晉級4強的隊伍分別有：京東電競(JDG，中國賽區)、T1戰隊(韓國賽區)、GEN.G戰隊(韓國賽區)以及巨龍X(DRX，韓國賽區)。韓國賽區(LCK)可說是本屆世界大賽的最大贏家，4支來自LCK的隊伍中，有3支晉級至最後4強，唯一未能晉級的DWG戰隊，也是在8強賽與GEN.G的LCK內戰中落敗，並非敗於其他賽區的隊伍。

4強賽仍採BO5(5局3勝)的單敗淘汰賽制，比賽分別在台灣時間10/30(日)、10/31(一)的凌晨5點(台灣時間)開打，Twitch、虎牙直播…等平台都有播放，精彩可期，切勿錯過。以下是4強賽的分析：

10/30(日) 5:00，T1戰隊 @ 京東電競，推薦：不讓分「T1戰隊」勝

先說T1，LCK的第2種子，8強賽對上中國賽區(LPL)的第4種子－皇族RNG，最終T1以直落3的成績淘汰RNG，不僅晉級4強，也報了5月季中邀請賽(Mid-Season Invitational，MSI)的一箭之仇。與RNG的比賽，T1的策略明確，將重點放在下路英雄的發育，而T1下路雙人組的表現也很出色，Gumayusi全場比賽(3局)打出18/2/20(擊殺數/死亡數/助攻數，以下同)高達19.0的KDA值；輔助Keria全場比賽1/4/36也有KDA值9.3的表現。比賽過程中雖然RNG多次嘗試機會反攻，但始終難以突破Gumayusi和Keria，只能止步於8強。再說JDG，LPL的第1種子，8強賽對上歐洲賽區的第1種子－惡棍(RGE)，最終JDG同樣以直落3的成績淘汰RGE。與RGE的比賽，JDG上、中、野3人輪番表現，幫助隊伍拿下比賽勝利，其中上路369的表現更是驚豔全場，他的英雄「古拉格斯」更是在首局就拿下5/1/4的漂亮成績。不過，相較於JDG的3人，下路Hope在這場比賽中幾乎熄火，全場比賽(3局)僅打出9/6/18相當於KDA值4.5的成績，之後對T1的比賽，恐將成為隱憂。

10/31(一) 5:00，巨龍X @ GEN.G戰隊，推薦：「大3.5(局)」勝

先說DRX，LCK的第4種子，8強賽對上LPL的第3種子－EDG戰隊，上演「讓2追3」的逆轉勝，雖然前兩局讓EDG拿下，但DRX經驗豐富的下路雙人組Deft和BeryL兩人接手Carry比賽，硬是扳平比數，將比賽帶到決勝的第5局。關鍵局，DRX中路Zeka接手Carry比賽，他的英雄「賽勒斯」打出10/2/4的成績，最終帶領隊伍淘汰EDG，晉級4強。再說，GEN.G，LCK的第1種子，8強賽對上同樣來自LCK的DWG，頂尖對決，雙方打好打滿；進入關鍵決勝局，GEN.G的雙核心Chovy和Ruler兩人合力打出13個擊殺，以及62.5%的傷害佔比，最終拿下第5局，淘汰強敵DWG。今年夏季賽兩隊曾交手2次，雖說都是GEN.G以大幅度的領先拿下勝利，但本屆世界大賽，DRX從入圍賽打起，一路過關斬將，晉級至4強，隊伍的進步是有目共賭。本場比賽，若目標是在GEN.G手中至少拿下1局比賽的勝利，DRX肯定有機會。