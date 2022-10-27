日本地下女子偶像團體「假面女子」前團員胡桃空（胡桃そら），因甜美的臉蛋與直率性格受到大批粉絲喜愛。但本月20日她卻突然在深夜節目中自爆，自己在擔任偶像的3年半期間，曾與20名男子發生過關係，而對象包含了男公關、YouTuber、外國人等等，而她也解釋會這樣「約砲」都是因為壓力過大，立即引起網友議論紛紛。

根據日本媒體報導，現年25歲前地下女團成員胡桃空，在新冠疫情爆發前就已退出團體，後來便以個人身分繼續活躍娛樂圈。日前她在節目上自爆，自己在擔任地下偶像的3年半內工作十分忙碌，1年要舉辦超過1000場的演出，1個月只能休息1、2天，每天都忙得喘不過氣，當她疲憊到一定程度時，就會想做一些「非現實」的事，因此開始嘗試與酒店男公關、YouTuber、創作人、前男友、朋友、舞台劇演員以及外國人等，各種不同的男性約砲，而且見面的頻率也不同，有人2年約1次，有人半年約1次，也有人是每周見面或是1個月約1次，「完全取決於我當時的心情跟感覺」。

但胡桃空也坦言，自己當初對這些男性完全沒有戀愛的感覺，也沒有因為發生關係而產生感情，若男方表現得太過積極，她就會直接切斷關係。另外，她還自爆經常在澀谷街頭搭訕帥哥，並透露她曾多次在表演前與砲友相約啪啪，完事後甚至將砲友帶來現場觀賞表演，對她來說是一種另類的舒壓。