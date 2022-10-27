高雄公民團體27日再高市議會舉辦聯合記者會，認為高雄市長候選人們只顧掃街拜票、辦造勢大會、喊口號，卻未對空汙、氣候變遷等環境治理提出完整政見。對此，高市府環保局表示，未來將以「減汙減排」、「淨零碳排」2大方針，將高雄轉型打造成「科技綠能永續城市」。

民團指出，此屆選舉不見政見，候選人們除了掃街拜票、舉辦造勢大會外，更應該提出未來4年的環境願景和目標，讓大眾檢視。尤其高雄面臨空汙、氣候變遷、樹木保護、自然地景、環境公安等重大議題，未來的市長更有責任展現治理的願景和能力。

要健康婆婆媽媽團團長洪秀菊表示，高雄市長陳其邁2年前還有提出4大優先政見，宣示優先改善空汙問題，但現在達標了嗎？看不見高雄的車尾燈不要緊，但車子要開去哪要說清楚，喊出再拚4年也要講出目標。

高雄市公民監督公僕聯盟陳銘彬指出，台灣預定2050年達到「淨零排放」目標，高市府應積擴大邀集民間團體討論並檢視調整實施策略及既定的期程，不能只靠公部門的強勢行政作為，才能真正達到永續發展的目的。但這次選舉候選人只喊口號，卻沒提出相關政見，完全看不到他們對城市環境的願景。

對此，高市府環保局指出，根據統計，截至今年9月底，高雄市AQI≦100比例86.8％、PM2.5手動測站濃度15.5μg／m3，相關數據均為歷年最佳。陳其邁上任後積極改善空汙，針對固定、移動、逸散3大汙染源提出多項管制措施，未來也將以「減汙減排」、「淨零碳排」2大方針，將高雄轉型打造成「科技綠能永續城市」。