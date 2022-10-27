另名吳姓計程車駕駛則以實務經驗，提出八德路1段與新生高架北向入口、新生高架八德路南向出口往八德路1段（西向）改善，獲頒2萬獎金。（黃婉婷攝）

台北市車流交織複雜，許多道路一到尖峰時段就塞車，台北市交通局5月起展開「交通瓶頸改善計畫」，鼓勵民眾踴躍提案，試辦期間共受理163案，其中有70件被採行陸續施作中，還有路口的車輛旅行效率一次提升64％，最大獎3萬元還是由年僅21歲的交通大學曾姓學生抱走，讓人超驚喜。

現行北市交通順暢小組多靠民眾通報、警局路況查報及交控中心路況監控，相較公務單位主動出擊，交通局擬讓公民參與瓶頸改善計畫，該計畫自5月12日至8月12日，為期3個月，民眾須以書面資料敘明道路狀況和改善方案，再以電話或郵件投遞至專案小組，若順利獲選且成效佳者，將獲頒5000元到5萬元獎金。

交通局交通治理科股長陳文粹指出，試辦期間共受理163案，屬交通瓶頸改善者為26件（民眾8案、員警18案）、一般交通設施改善者為137件（民眾100案、員警37案），其中共有70案被採行，已陸續施工改善中，而未採行的提案大多為市府已在施作，或是提案中有不可行之處。

經專案小組分析成效和綜合分數後，共有20案獲頒獎狀和獎金、6案以獎狀方式予以表揚。驚喜的是，最大獎3萬元由交通大學曾姓學生抱走，其提出成功路2段沿線改善案，有效提升車輛旅行速率達48％。他笑說，自己並非為了獎金而來，是因自己就讀相關科系，也有關注台北交通大家談的臉書專頁，沒想到真能美夢成真。

另名吳姓計程車駕駛則以實務經驗，提出八德路1段與新生高架北向入口、新生高架八德路南向出口往八德路1段（西向）改善，獲頒2萬獎金。他坦言，自己是二度反應類似問題，但先前沒獲得積極處理，這次透過面對面溝通、現場會勘，更能表達問題癥結點，也順利改善道路狀況。

其他成效頗佳的路口改善案中，又以承德路及大度路口建議2線左轉改為3線車道左轉案最優，有效提高車輛旅行速率達64％。民權東路6段180巷口（西往東）改善案，提高車輛旅行速率達36％。交通局副局長陳榮明說，未來不排除擴大舉辦交通瓶頸改善計畫，雖然不見得全照提案人的想法去做，但會找到平衡。