長榮航(2618)總經理孫嘉明指出，解封後對於客運復甦樂觀看待，9月份客運營收已經來到33.25億元，10月、11月米蘭、慕尼黑開航，10月營收有望站上40億元，他以「人潮漸漸到、營收月月高」給予客運收入的期待，航班今年底可以回到疫情前5成水準，客運營收不含兩岸航線，明年中可恢復到疫情前的9成。

長榮本周台北-米蘭開航，繳出滿載的漂亮成績，孫嘉明指出，內部觀察歐洲是旅運最早復甦的地區，除了歐洲解封時間較早外，泰國曼谷中轉也是原因，泰國也是解封較早的國家，疫情之前航班都是經曼谷，載客率都有90％上，因此陸續增班。

長榮航空歐洲線原本有巴黎、倫敦、維也納、阿姆斯特丹，加上新開的米蘭每周2班、慕尼黑每周4班，11月每周航班將超過30班；歐洲航線營收疫情前占比不到12％，但隨著歐洲旅運復甦，帶動客運收入，今年前三季歐洲在整體客運收入占比來到20％，也推升整體客運收入9月達到33.25億元，現在陸續加入米蘭、慕尼黑，10月會上看40億元，11、12月都會優於上月，呈現月月高走勢。

除了歐洲市場外，孫嘉明表示，接下來陸續增加其它航線的航班次數，今年日本開放後，訂位不如預期，主要有通膨、前三季國人在國旅的花費、年假已消耗剩餘不多、股市不佳及選舉因素。不過，目前看來，明年1月因為寒假、過年會相當不錯。

長榮航也積極為東北亞的復甦做準備，東北亞航線（日韓）10月每周航班32班，比9月16班倍增，11月、12月進入旺季，11月拉高到65班，12月79班，明年第一季80班，因為日本航線還面臨機場人力問題，預計明年5月回到疫情前的每周85班。

東南亞方面，菲律賓馬尼拉的航班轉機需求高，也給了長榮航開拓市場機會，預計明年第二季會開航鄰近馬尼拉的克拉克，紓解馬尼拉客群需求，屆時菲律賓也增到3個航點。