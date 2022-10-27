新北市新莊區某國中1名已退休曾擔任該校保全的62歲男子，今（27）早7點多獨自進入學校後，在4樓因不明原因墜落，師生聽到巨響出來教室查看，發現男子倒在1樓地板仍有意識，緊急送醫後仍不治身亡，因男子全身僅些微擦挫傷，院方研判是內出血致死，警方目前已介入調查，詳情仍待釐清。

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