總統府提供

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臺灣科技大學設立「產學創新學院」今天揭牌，蔡英文總統表示，為因應最新科技趨勢及配合六大戰略核心產業的發展，這個學院將會聚焦在「人工智慧」、「智慧製造」以及「能源科技」三個面向，以培養更多積極創新的人才，成為推動臺灣產業發展重要的生力軍。

蔡英文總統今天上午與教育部次長劉孟奇、國發會副主委高仙桂、數位發展部次長闕河鳴、國立臺灣科技大學校長顏家鈺及產學創新學院院長李三良等人共同出席「臺灣科技大學產學創新學院揭牌典禮」。

蔡英文首先參觀臺科大「成果展示板」，隨後致詞時表示，透過學界和業界相互合作，結合理論和實務應用，讓我們能培育更多具有技術研究實力，也同時具有產業實作能力的人才。

去年5月，立法院通過《國家重點領域產學合作及人才培育創新條例》，她說，從這項條例實施以來，各大學與企業界的朋友共同促成將近11家的學院成立，她相信這樣的合作模式將會繼續，未來也ㄧ定會有更多學院加入行列。這項條例就是希望鬆綁相關限制，能用更彈性、靈活的方式，有效匯集更多資源，培育更多尖端人才，並且帶動相關產業的發展。

臺科大成立於1974年，是教育部成立的第一所技術學院，也是技職體系中第一所高等教育學府。之後為因應國家發展以及產業轉型趨勢，臺科大從1997年改名為科技大學。

蔡英文認為，臺科大的發展歷史見證了臺灣技職教育發展史上的重要歷程，所專注的前瞻研究，也都具有重要的實務應用價值，是產學合作領域當中重要的模範。

她舉例，臺北101大樓所使用的抗震防颱技術，就是由臺科大所發展出來的專利，在全球而言，是非常頂尖的專利技術，也創造了非常高額的授權金以及豐富的經濟效益。臺科大從2017到2019年的智財衍生收入，總額有將近1億3千萬元，2020年技轉實收金額將近5千萬元，這樣的成果，顯示前瞻技術應用能成為產業升級最有力的後盾。

蔡英文感謝臺科大積極響應政策，在創新條例的架構之下，設立「產學創新學院」，承擔起為國家培育先進科技人才的重責大任。為了因應最新科技趨勢及配合六大戰略核心產業的發展，這個學院將會聚焦在「人工智慧」、「智慧製造」以及「能源科技」三個面向。

她相信以臺科大所擁有的前瞻技術以及豐富的產學合作資源，一定能夠在臺灣既有的優勢之上，繼續強化關鍵技術，並且提升資通訊產業、能源科技產業的國際競爭力。也相信臺科大「產學創新學院」定能培養更多積極創新的人才，成為推動臺灣產業發展重要的生力軍。