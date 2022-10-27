花56萬買到假「綠水鬼」 土城警逮無良賣家

家住台南的王姓男子9月間在拍賣網站購買勞力士綠水鬼手錶，與賣家相約新北市土城區面交，交付56萬元現金完成交易後，王男才察覺手錶重量有異，經電話向發保證卡的鐘錶行查詢，確認買到假錶，再與賣家聯絡卻遭封鎖，故憤而向警方報案。土城警分局調查鎖定賣家身分，向檢方聲請拘票逮捕31歲曾姓男子，訊後依詐欺罪嫌送辦。

據了解，被害人王男在網拍平台上向曾嫌購買1只勞力士綠水鬼手錶，雙方約定在土城海山捷運站出口附近面交，王男搭高鐵北上，現場交付56萬元完成交易後各自離去。事後王男配戴新買的綠水鬼時，感到手錶重量有異，經友人建議致電發保卡的鐘錶行詢問，結果鐘錶店確認王男購買的是仿冒品。

土城分局獲報，經調閱監視器影像，鎖定犯嫌騎乘的機車，經查詢車牌為曾男所有，且曾嫌有詐欺刑案紀錄，警方向新北地檢聲請拘票，將曾嫌拘提到案。曾嫌坦承犯案，供稱自今年5月起從淘寶網購買假錶後轉賣圖利。偵訊後，全案依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。