台灣出生率為全球倒數第一，成國安危機。國民黨屏東縣長候選人蘇清泉則提出「566政策」，主張每生一胎就有5萬元生育獎勵、0到6歲每月都有6000元育兒獎勵金、6歲以下免繳健保費。同時更將引進高科技廠進駐，增加就業機會，加強青年技職培訓強化就業競爭力，並興建社會住宅，滿足養兒育女所需的空間。

蘇清泉今（27）日在臉書發文表示，出生率下降不僅是屏東的問題，更是嚴重的國安、社會與經濟問題。「囡仔作伙晟」是厚植國力的良方，下一代的培育不僅是家庭，更是縣府必須共同承擔的責任。

蘇清泉指出，屏東青年為什麼不想生、不敢生？就因為就業與安居的根本原因沒有被滿足。他挺年輕人除了提出能最直接幫助年輕家庭的566政策，主張每生一胎就有5萬元生育獎勵、0到6歲每月都有6000元育兒獎勵金、6歲以下免繳健保費，讓年輕人願意多生小孩。

不僅如此，蘇清泉更提出，屏東不缺水、電，有利引進高科技廠進駐，增加就業機會，且廠址一定要設籍屏東，增加稅收，同時加強青年技職培訓強化就業競爭力，並落實創業、就業輔導；挺年輕人買房的部分，配合國家住都中心政策，興建社會住宅，滿足養兒育女所需的空間。