總經費18.36億元的安平跨港大橋下周將辦理招標，預計2026年完工，國民黨台南市長候選人謝龍介質疑該工程從9億元翻倍到18億多，當中到底有什麼貓膩？每一筆錢都是民脂民膏，針對跨港大橋預算變動太大，他一定會暫停重新檢視，強調當選後，其他重大的、不合理的建設都會重新審視。

工務局長蘇金安指出，約5年多前爭取到跨港大橋經費，當時評估總經費為9.5億元，營建署2次發包都流標，設計階段期間，經費調整到13億元，後來交給市府發包，原物料調漲到18.36億元，其中15億元為工程費、3億為用地取得費用等，最慢下周將上網公告。他解釋，跨港大橋經費增加單純是因應原物料上漲。

謝龍介拋出安平跨港大橋將暫停並重新檢討，引發在地鄉親反彈，今天國民黨盧崑福、蔡淑惠、林美燕3議員出面開記者會，同聲表達「不管誰當選市長，跨港大橋堅持要做」，希望工程不要延宕。

謝龍介強調，3人開記者會前已跟他聯繫，確認大家共識就是要「做得更好」，他喊話要民進黨不要緊張，也不要轉移焦點，轉移焦點不會改變他追查事實的決心，「難道要等到國手在球場受傷、天花板砸傷人才審視嗎？」他說，建設不是不能做，但當下這個時機，剛好可以重新審視，對於工程也不會延宕，檢視過了，該做就做。