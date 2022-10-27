龍井區農會表示，「龍景豐獸」共推出4隻豐獸守護花田，每隻有不同的角色設定。（龍井區農會提供／潘虹恩台中傳真）

龍井區農會慶祝100周年，將於11月19、20兩日舉辦「2022花現龍井系列活動暨農會創會百週年慶祝活動」，接下來也推出系列活動。（龍井區農會提供／潘虹恩台中傳真）

台中市龍井區農田赫然出現4隻大型彩繪貨櫃巨獸，外型可愛亮眼，引發民眾好奇。龍井區農會表示，為慶祝龍井農會100周年，將於11月19、20兩日舉辦「2022花現龍井系列活動暨農會創會百週年慶祝活動」，民眾熱烈詢問的貨櫃巨獸則是以「龍景豐獸」發想，設計出來的裝置藝術，邀請民眾11月一同慶祝。

龍井區農會指出，農會自1922年創立至今剛好滿100年，長期以「深耕、 信賴、富農」為經營理念；為了慶祝喜迎百歲，農會以「百年有成」展開主題，結合稻田轉作波斯菊等景觀綠肥作物，喚醒「龍景豐獸」座落於綿延花海之間，也透過豐獸的全新視野，讓民眾看見龍井許多不為人知的豐貌，藉此活絡龍井農業產業。

龍井區農會表示，「龍景豐獸」裝置藝術位於龍井區中華路與茄投路旁農田，共推出4隻豐獸守護花田，每隻有不同的角色設定，分別是「赤山獸」、「花田獸」、「電力獸」及「小玉獸」寓意龍井的純水與土地、花田、電力及農作物小玉西瓜。

「赤山獸－井潤千畝」代表注重純淨水源，水源是農田的命脈，每滴落下的雨水都匯聚於龍井，而大肚山環繞的龍井台地，覆蓋著一層1.2公尺厚度的紅土層，則是龍井農田獨特的紅色風光；「花田獸－植妍花韻」代表人類對土地的回饋，在冬季農田休耕時，花田獸於農民種的大波斯菊、黃波斯菊、向日葵、油菜花等綠肥作物間玩耍，同時照料美麗又能滋養大地的綠肥作物。

「電力獸－龍躍百年」是希望人類珍惜來之不易的電能，火力發電在全島的占比高達82％，而台中龍井的火力發電廠更是排名世界第4；「小玉獸－瓜瓞綿綿」則指龍井大量種植的小玉西瓜，龍井種植西瓜最早可追溯至日治時期，而1970年代後台灣以小家庭居多，為適量食用與保存開始種植小玉西瓜。

龍井區農會也將陸續推出系列活動，如寫生比賽、美食市集、跆拳道錦標賽、花田足球賽、龍農百週年展館、農業推廣體驗館、農產品推廣等，更將推出「島嶼上的龍井茶」，透過在地資源結合休閒農業旅遊，讓民眾感受田野風情，鼓勵農民以友善環境耕作，推動自然農法的栽培管理系統，使消費者深入了解安全無毒友善農業相關政策，也規劃展售台中市各區具特色農特產品邀民眾選購。