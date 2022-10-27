衛福部食藥署去年通過高端疫苗EUA（緊急使用授權）審查，並要求高端公司一年內需提供保護效益報告，今年7月底必須提出，但衛福部竟允許補件期限延至今年10月底。國民黨團今開記者會質疑衛福部繼續護航高端，大開方便門，甚至爆出高端二期臨床實驗委由陸資公司進行。衛福部到底還要給高端補考多少次？二期臨床實驗報告是否具有可信度？要不要撤銷EUA？還是繼續護航下去？

首席副書記長謝衣鳯表示，衛福部去年7月18日開高端疫苗專家會議審查會議，當初專家會議結論是有條件給予高端EUA，要求高端在今年7月底就必須檢送疫苗保護效益報告，但高端並沒有如期提出；逾期提出後，衛福部居然給予補件機會。

謝衣鳯進一步指出。10月20日衛福部傳染病防治諮詢會議，預防接種組召集人李秉穎接受媒體採訪時曾說，「其實食藥署在今年7月收到高端相關報告，希望在10月前完成補件」，謝衣鳯質疑，衛福部可根據《藥事法》廢止其EUA核准，並限期回收。食藥署卻一直給予高端「補考」，10月份已經補考一次，還要再「補考」幾次？衛福部始終不願意告訴國人，高端疫苗保護效益為何。

謝衣鳯質疑，到底要讓高端補件補幾次？才願意告訴國人高端疫苗到底有沒有保護效益？國人都在等待衛福部的答案，還是無限期補考下去？

藍委林奕華表示，今年7月高端必須交出保護效益報告，結果衛福部護航讓其3個月內補件，難道還要讓高端無限期補件下去？難道是害怕影響選情？還是擔心高端股價？也不見有下台負責。林奕華呼籲衛福部，既然放任李秉穎帶風向稱高端是莫德納孿生兄弟，就要拿出美國審查莫德納一樣的機制，10月底審查過程全程公開，唯有透過公開的科學檢驗，才能排除政治觀點。

國民黨團總召曾銘宗認為，若高端疫苗保護效益報告10月底還提不出來，請衛福部立即撤銷高端的EUA。高端EUA撤銷後，請衛福部追回40億元購買高端疫苗相關費用。蔡英文總統、陳建仁前副總統、陳時中過去一直鼓勵民眾施打高端疫苗，必須向全民道歉。高端價差高達5-6億元，到底是誰拿走了？是佣金？還是選舉經費？請衛福部、陳時中出來講清楚、說明白。