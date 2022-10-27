10月26日，海峽兩岸非物質文化遺產展演大會在山東省濰坊市成功舉辦。

展演大會以「兩岸文化同根同源，攜手傳承融合發展」為主題，通過線上線下相結合方式在濰坊安丘市、青州市，臺北市、基隆市四地同步舉辦。文化臺灣基金會榮譽董事長洪孟啟、臺灣老茶協會榮譽理事長林水木、臺灣體育總會武術協會秘書長張祐偉等120餘名兩岸嘉賓參會，國家級非物質文化遺產專案「孫臏拳」代表性傳承人劉海港教授等海峽兩岸50多位國家級非遺專案傳承人對大會的成功舉辦表示祝賀。

大會連線了安丘、青州、臺北、基隆四地，各地展現優秀非遺內容，讓大家一飽眼福。（圖／朱曉芳攝）

安丘會場現場展示了泥塑、木雕、天目盞、金砂壺、瑪瑙雕刻、扒繡、樹葉刺繡、蓮馨香、牛蒡茶等50多項非遺手造產品，青州會場以互動體驗形式介紹了青州花鍵、花邊大套編制、抖空竹、滿族八角鼓、撲蝴蝶等10多項非遺展演技藝，臺灣會場線上展示了八極拳、老茶製作等傳統技藝，同時，安丘會場還為兩岸嘉賓表演了「孫臏拳」、「山東快書」、「京劇《貴妃醉酒》」、「東路大鼓」等優秀非遺內容，讓與會貴賓們享受了一場中華傳統文化的視覺盛宴。

活動中，參會嘉賓就共同弘揚中華優秀傳統文化開展了線上交流，紛紛表示，兩岸同根同源、同文同種，中華文化是兩岸心靈的根脈和歸屬，是兩岸文化自信的源泉，是兩岸寶貴的精神財富，傳承、弘揚中華文化是兩岸中華兒女的共同責任。展望未來，參會嘉賓期待疫情結束之後能夠齊聚一堂，為推動兩岸融合發展和人民心靈契合貢獻非遺文化力量。