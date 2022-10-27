歐洲央行(ECB)周四將再次加息，並可能收緊對商業銀行的關鍵補貼，進一步邁出收緊政策，以遏制歷史新高的通膨。

由於擔心物價快速成長變得根深蒂固，歐洲央行已經以有史以來最快速度升息；而且由於過去持續10年的經濟刺激政策，可能會讓歐洲央行在明年內，或更長的時間內維持收緊政策。

歐洲央行幾乎篤定會在周四，將0.75%的存款利率再往上調整75基點(3碼)，等於在連續三次加息之後，總共升息2個百分點。央行並發出訊號，指出還沒完成，後續收緊措施的規模仍有待討論。

但還有一個更重要的決定是，歐洲央行可能會邁出第一步，即縮減其8.8兆歐元的資產負債表(縮表)。這些資產負債表充斥著多年以來的債券購買，和對銀行的超低息貸款。

與九月的情形不同的是，目前央行官員，沒有一位公開反對周四將利率調升75基點，市場也已經完全消化了這樣的升息。此顯示了意見很容易地已達成一致。

另一問題是，歐洲央行如何縮減資產負債表。一個急迫的問題是，央行如何處理2.1兆歐元對商業銀行的超低利貸款，這些貸款現在造成了政治問題，也是一金融問題。