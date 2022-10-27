為了因應全球暖化、氣候危機，減碳、淨零排放的目標比以往更加重要。針對企業後疫時代數位轉型與淨零碳排願景雙重需求，凌群(2453)今年AIoT展中，除展出「數位轉型」主題外，亦鎖定「ESG永續發展解決方案」，集結凌群自有研發產品、合作夥伴及新創廠商，透過國際合作引進國際標準，協助業者接軌國際。另外，還包含「智慧型服務機器人」及「智慧醫療」等共四大主題。

為達成2050年淨零碳排願景，金管會自2023年起分階段推動，要求國內所有上市櫃公司於2026年完成碳盤查，凌群透過系統整合，積極布局「ESG永續發展解決方案」，以自有研發產品為基礎，透過結盟方式結合不同領域專家，提供多點、多面向方案，協助用戶達到節能減碳、善盡社會責任與公司治理的ESG永續經營目標。

ESG永續發展展出包括能源管理、溫室氣體盤查、碳中和及低碳設備、智慧影像、IT治理與資安治理等產品，從凌群自行開發的GreenMaker智慧節能解決方案、NETCenter IT監控管理中心、人工智慧影像分析專家平台VIAMaster、全方位資安整合服務、人機整合流程管理OMFLOW、智慧貨架、新加坡能源新創公司Evercomm(豪潁科技)碳中和雲平台、晶達低碳電子顯示裝置、國內新創邁仕智聯空氣品質監控解決方案、日本富士IT物聯網數據監控系統、美國CASEMaker公司DBMaker資料庫管理系統、日本CIJ公司無紙化會議與電子合約管理系統及日本東海(Tokai)與雲碼公司展出的雲端LED監控系統等，以支持企業在永續發展中不同需求。

智慧型服務機器人Ayuda搶攻無接觸商機，已成功外銷至日本。防疫守門員Ayuda Cute則可用於量體溫、戴口罩偵測，打卡、紀錄體溫口罩資料等防疫功能。

智慧醫療則展出智慧病房及移動式照護電子白板，結合HIS(醫療資訊系統)及NIS(護理資訊系統)核心資料、護理站電子白板、病房電子床頭卡及護理師手機App，將病人的照護需求主動即時通知照護團隊；透過系統的智慧匝道器分流，大幅減輕臨床醫護人員工作負擔。

今年「數位轉型」主題邀集新創夥伴及國際合作廠商參與，內容多元，協同展出廠商包括：視旅科技(AI文件辨識)、米菲多媒體(AR/VR/MR實境行銷)、谷林運算(雲端產線戰情室)、邁爾凌(口腔醫療影像分析)、巴西INTERON(系統現代化)、義大利VERYANT(系統同步整合)。