晶睿(3454)公布前3季財報，其中第3季稅後盈餘為2.22億元，季增62.63%，直逼今年上半年獲利，由於客戶訂單狀況良好，晶睿營運展望樂觀，今天盤中股價強攻漲停板直至收盤。

歐美擺脫新冠肺炎疫情邁向解封，且中美對峙轉單效益顯現，晶睿營運展現強勁成長力道，今年第3季合併營收為25.67億元，季增21.4%，創下單季歷史新高，營業毛利為7.04億元，季增21.96%，單季合併毛利率為27.42%，季增0.13個百分點，營業淨利為2.37億元，季增60%，單季營業淨利率為9.26%，稅後盈餘為2.22億元，季增62.63%，約當今年上半年獲利93.43%，單季每股盈餘為2.56元。

晶睿今年前3季合併營收為65.51億元，年增62.18%，營業毛利為17.78億元，年增44.69%，合併毛利率為27.14%，年減3.28個百分點，營業淨利為4.99億元，年增7.94倍，營業淨利率為7.62%，年增6.24個百分點，稅後盈餘為4.59億元，年增2.93倍，每股盈餘為5.3元。

晶睿通訊表示，公司積極布局全球接單業務，持續推動自動化生產、擴大產能，以利推升營運向上成長。