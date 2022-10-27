一般民眾看到便中有血，難免擔心是否大腸癌上身，醫師表示，基本上可用顏色來區別，若是鮮紅較可能是痔瘡，但若是暗紅色則大腸癌的可能性較大，但顏色區分並不精準，若出現排便習慣改變超過2周、經常腹脹便秘、排便排不乾淨、不明原因貧血等7種症狀則要儘速就醫檢查。

大腸直腸科醫師黃郁純在其臉書粉專表示，大腸癌是台灣癌症發生率排行榜第一的癌症，但初期時幾乎沒有症狀，近年來年輕化趨勢，讓民眾聞之色變，也讓民眾更關心自己便便的顏色，常詢問血便是否就是大腸癌，「其實可以從便便的一些特徵初步辨別究竟是大腸癌或是痔瘡。」

她表示，若是痔瘡導致的血便，血通常是鮮紅色，鮮血沾附在糞便的表面或是分開，若痔瘡嚴重時，無排便也會噴濺在馬桶內，輕微時則可能是擦拭肛門後，在衛生紙上留下些許血跡。若是大腸癌導致的血便，血便常是暗紅色，因為氧化過的血與糞便是混合在一起，有時便便表面會有透明的黏液。

但黃郁純提醒，不論出血顏色深淺，只以顏色判斷痔瘡或是大腸癌，並不精準，民眾若出現7種情況要進一步檢查，以釐清血便的原因。這7種包括；1. 持續排便習慣改變超過2周以上。2. 便便形狀變細。3. 出現黏液便。4. 經常腹脹便秘。5. 感覺排便排不乾淨。6. 不明原因體重快速減輕。7. 不明原因貧血。

她並表示，血便不可怕，可怕的是誤解或輕忽它，辨認是否罹患大腸癌的最好的方式是，不論有無症狀都應定期接受大腸鏡檢查。