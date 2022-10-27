疫情三年間，音樂家李世揚、戴孜嬣及舞蹈家田孝慈一起合作一部特別的作品《連篇歌曲》，歷經疫情間的排練不易，緊密地工作，從生活延伸到創作，將音樂和舞蹈結合在一起，卻又保有各自有的獨立性。創作概念發起人、作曲家林芳宜表示，「期許能看見音樂和舞蹈兩者間的深度合作。」

舞蹈顧問陳品秀表示，「共同即興可以使創作者打開所有感官，察覺每一個發生在舞台上的事，讓跨域創作變得不同。」

林芳宜表示，《連篇歌曲》的初衷是以音樂為核心邀請不同藝術領域創作者參與，探索新的創作類型，並與同樣支持創作的雲門劇場、衛武營台灣舞蹈平台合作，共製出一齣樂舞跨域的作品。在《連篇歌曲》裡面音樂家要學習身體節奏與流動，理解舞蹈家的身體語彙；舞蹈家則要學習音樂理論、聲音結構，理解音樂家的樂句發展。

然而，台灣少有讓各領域創作者認識不同專業、學習跨領域溝通的交流平台，雲門劇場也因此在2020年《連篇歌曲》創作計畫期間，與捌號會所一起舉辦「樂舞跨域大師工作坊」，透過為舞蹈人規劃的音樂課、為音樂人規劃的舞蹈課等密集課程，持續推動藝術家跨域交流的管道。

《連篇歌曲》中擔綱演出的鋼琴家李世揚、中提琴家戴孜嬣及舞蹈家田孝慈均曾參與該工作坊，逐漸建立了彼此的理解與默契，並開始發展以「若是人生如河」為題的《連篇歌曲》，試圖回應與傳達面對人生不同階段的課題。

經過多次發展，雲門劇場演出場次邀請了舞蹈家吳易珊、新生代舞踏藝術家許生翰，加入共同即興的行列。參與演出的三位藝術家，以及兩日共同即興的客席藝術家，年齡跨度正好回應了不同階段的人生狀態，創作者們將以各自的經歷和身體語彙開啟對話，也意味著彼此猶如生命中的過客，即興就像生命中無法預期和擦肩而過的片刻，讓演出呈現屬於當下的獨特樣態。

談及這次的合作過程，習慣從即興尋找創作靈感的李世揚表示，雖然會面對許多未知，卻可以在表演當下創造更多可能性。每次即興的當下只有一次，無法複製，但背後需要非常多的練習。

近年持續和藝術領域合作的田孝慈表示，「我的舞蹈即興表演是當下回應與對話的決定，這個決定卻是日常累積的種種養分與抉擇，在那個時刻反映出來。在本次合作中，感受到相互理解、聆聽、對話的認識過程所轉化出的一種緊密感，當更加關注聲響變化，也找到更多即興當下可以運用身體回應的方式。」

戴孜嬣參與後表示，「多次與舞蹈跨界合作後，發現音樂家也可以有屬於演奏時的身體，對於以後的演奏方式的想像更多。」林芳宜觀察，《連篇歌曲》因疫情而延後發表，卻得到意想不到的發展與深度，對於打破框架擁有極大熱情的3位藝術家，也產生創作狀態上的質變，令人期待他們的火花。

《連篇歌曲》將於在11月5日至6日，在新北市淡水雲門劇場登場。