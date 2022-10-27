TVBS新聞節目主持人錢怡君，將於台北市長選舉電視辯論會擔任提問人。（TVBS提供）

九合一選舉進入倒數，首都之戰選情逐漸白熱化。由TVBS、三立電視共同舉辦的「台北市長選舉電視辯論會」，將於11月5日(六)下午2點至4點邀請三位台北市長參選人陳時中、黃珊珊、蔣萬安（按姓氏筆劃順序）參與。這兩小時將成為今年選戰中唯一一場候選人相互交鋒的電視辯論會。經與三方候選人陣營協調確認，辯論會流程將包括兩輪交叉詰問。三位候選人將各自準備兩輪問題挑戰對手，回答時間各只有兩分鐘，三方直球對決、精彩可期，預料將是一場對選民具實質意義，並對選情具關鍵影響的電視辯論會。

辯論會主持人今日揭曉，由TVBS新聞台主播謝向榮、三立電視台主播王偊菁共同主持。辯論會除了申論、交叉詰問、與結論外，並安排媒體提問，代表北市選民釐清候選人理念。提問人分別由TVBS新聞節目主持人錢怡君、三立主持人呂惠敏擔任。同時，為符合公平原則避免爭議，本次電視辯論會擇於第三方場域台北國際會議中心舉行。

TVBS主播謝向榮擔任本場電視辯論會主持人之一，對於接下主持重任，他表示：「能現場見證三位全國最受矚目候選人的思辯功力，並擔任唯一一場電視辯論會的主持人，覺得很榮幸！也希望候選人窮盡畢生功力，讓全國觀眾檢視您有哪些獨到政見，告訴大家您會如何造福市民！」肩負媒體提問大任的TVBS《新聞大白》主持人錢怡君則表示，目前還在思考提問的問題，希望觀眾也能提供反饋，「他們最想知道的、最想提問的內容，我會全部濃縮起來，作為最精華的提問。」

台北市長選舉電視辯論會活動流程分四階段，第一階段三位候選人分別針對各自政見內容進行申論，每人8分鐘；第二階段交叉詰問，候選人提問1分鐘，另外兩位候選人回答各2分鐘，共進行兩輪；第三階段媒體提問時間，由TVBS錢怡君、三立電視呂惠敏提問，每位候選人回答3分鐘；第四階段結論各6分鐘。各階段發言順序與講台位置由各陣營代表抽籤決定。

此次台北市長選舉共有12位候選人登記參選，惟由商業電視台舉辦的電視辯論會，宥於節目製播之時間限制，經兩家電視台討論後，共同決定以近期各家媒體所揭露之民調數據做為判斷基礎，邀請三位候選人參與辯論。也將是本次九合一選舉中唯一一場電視辯論會。

本場台北市長選舉電視辯論會實況，TVBS新聞台、TVBS(55、56)與三立新聞將全程轉播，辯論會現場不開放民眾入場，所有關心此次辯論會的民眾請準時透過電視及網路直播收看，掌握辯論會完整內容。