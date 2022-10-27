國民黨桃園市長候選人張善政擔任數字王國集團有限公司執行董事，被揭露數字王國背後目前最大股東，是中共國務院所掌握的中央企業，其中保利文化背後的保利集團，更是與解放軍關係密切。張善政27日出面反駁，並出示數字王國的股權比例及董事國籍，強調董事名單內沒有任何一位大陸人，反而有他跟謝安這兩位正港的台灣人。（黃世麒攝）

國民黨桃園市長候選人張善政任執行董事的數字王國，遭綠營爆料有具控制力中資。張中午開記者會親上火線回擊，反批質疑者「目光如豆、沒有國際視野」，不知數字王國何許人也，挑錯對象質疑，說數字王國是中資控制公司也差遠了。

國民黨桃園市長候選人張善政擔任數字王國集團有限公司執行董事，被揭露數字王國背後目前最大股東，是中共國務院所掌握的中央企業，其中保利文化背後的保利集團，更是與解放軍關係密切。張善政27日出面反駁，並出示數字王國的股權比例及董事國籍，強調董事名單內沒有任何一位大陸人，反而有他跟謝安這兩位正港的台灣人。（黃世麒攝）

張善政舉例，數字王國在網站與財報介紹張善政是「台灣前行政院長」，這難道不值得驕傲？陸資主導公司會這樣寫？他任數字王國執行董事也沒有領取任何薪酬或福利，反觀民進黨桃園市長候選人鄭運鵬過往在對岸怎麼稱自己國籍？

張善政指出，跨國公司上市時不可能預料誰會來買股票，大陸又是世界第二大經濟體，要跨國公司沒有對岸股份太天真；但台灣要跨足國際，就不能自絕中資問題，否則會跑到沒地方跑。

張善政認為，重點是不要被中資操控，能維持獨立營運，且要把公司經營好，這才是台灣跨入國際市場與國際企業該走的路。

張善政表示，數字王國是國際級、世界前三大電影特效公司，傑作頻頻，過去已拿了11次奧斯卡金像獎與科技成就獎等獎項；最主要據點好萊塢，在加拿大、印度、歐洲與對岸也都有據點，是布局全世界的國際大公司。

張善政說，目前數字王國公司資金，持股最大的是華裔鄭姓馬來西亞人，持股約20％；持股次大的華裔澳洲人；被質疑是中資保利，持股12％不是最大股東，中信集團5％更少。

至於數字王國董事會，張善政表示，目前董事10人，執行董事2席是他與謝安，都是正港台灣人，不是陸資；另外8席中，卻有2席大陸人（保利），但其他多是歐美人，南加大電影學院院長就是董事之一。

張善政說，謝安是台灣之光、華人之光，不到30歲就接掌數字王國，與知名導演李安都是好萊塢電影圈中重要的台裔人士。

談到出任數字王國執行董事，張善政表示，約5、6年前謝安返台時兩人認識，謝自此知道他在美國念書時對電腦繪圖也有涉獵，幾年前有董事出缺時就邀他擔任董事，去年再邀請接執行董事。

張善政說，決定接數字王國執行董事，是因數字王國將高科技與文化藝術結合，在電影特效領域是世界頂尖公司，他希望台灣很多在這個領域想要打拚、創業的青年，可藉數字王國這個文創領域綠色通道快速進入好萊塢國際舞台展現能力。

此外，張善政表示，接數字王國執行董事，也希望能將數字王國把大數據與人工智慧放到電影中的最新技術反饋回台灣文創、影視圈使用。

張善政還提到，謝安在好萊塢非常成功，但也非常辛苦，他也希望能給謝一些幫忙力量，讓謝能更傑出與顯眼，在國際舞台更發光發熱；而他與謝安都一心想扶植、協助台灣年輕人到國際舞台展現，目前也已有台灣年輕人在那做事。