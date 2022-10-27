螃蟹真的被擊落了！國道一號北上西螺服務站匝道口今（27）早7點多，發生一輛龜速車慢速行駛在中線沿路飄移，疑似因錯過匝道想馬上切出，竟突然右切到外車道遭後方砂石車撞上，車身水平翻了整整一圈停在路中，車尾幾乎撞爛、零件噴散，網友驚呼「小烏龜中線螃蟹橫移，學長辛苦了。」

臉書「爆料公社公開版」有網友分享一段影片，國道一號北上西螺服務站匝道口發生1輛黑色休旅車在中線道行駛時，因不明原因開始飄疑，突然切換至外車道，造成後方的砂石車反應不及、當場撞上，休旅車被撞到直接360度水平轉了一圈停在路中，車體零件噴散在路面。

國道一號北上西螺服務站匝道口一輛龜速車慢速行駛在中線、沿路飄移，突然右切到外車道遭砂石車撞上，車身水平翻了整整一圈停在路中，車尾幾乎撞爛。（翻攝自臉書「爆料公社公開版」）

影片為後方駕駛的行車紀錄器視角，黑車一路在路上慢速飄移，疑似發生故障，卻未注意後方有輛砂石車就突然開到外車道，撞擊瞬間車尾幾乎被撞爛，砂石車急煞冒出白色煙塵，原PO說「小烏龜中線螃蟹橫移，學長辛苦了。」

其他網友留言「白目，他要右切很早就要打方向燈了，到閘道口臨時右切，三寶無誤」、「符合大家心裡的期待結局」、「學長也只能撞上去了，翻車更麻煩」、「有夠白痴的開法」、「為什麼我嘴角不自覺的上揚」、「辛苦了 螃蟹真的被擊落了」、「過道就過道還停下來？找死」、「他一定沒錢了出來賺點外快，不知道大車會不會被搞未保持安全距離」、「好倒霉的大車喔，一堆寶哥寶姐」。